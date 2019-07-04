مصر | حبس مالك شركة بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مالك شركة بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة السيدة زينب، الخميس، حبس مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية وبحوزته كمية من المستلزمات الطبية قدرها 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على هذه المستلزمات.
وتمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة بقيادة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته كمية من المستلزمات الطبية قدرها 16 ألف قطعة حشو أسنان، لوازم تركيب الأسنان، غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى من الجهات المعنية بوزارة الصحة، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.