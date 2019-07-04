مصر | "أخوه بيضربه وأصحابه بيعايروه".. التحريات تكشف تفاصيلا جديدة حول انتحار طفل شنقا بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخوه بيضربه وأصحابه بيعايروه".. التحريات تكشف تفاصيلا جديدة حول انتحار طفل شنقا بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل إنتحار طفل شنقا لمروره بأزمة نفسية، بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن الطفل كان يعاني من صعوبة في نطق الكلمات "لعثمة".

وأوضحت التحريات أن أصحاب الطفل كانوا يعايرونه، وكان شقيقه الأكبر دائم التعدي عليه بالضرب، ما أثار غضبه، وإصابته بحالة نفسية سيئة.

وأضافت التحريات أنه يوم الواقعة، كان يعمل بقطعة أرض خاصة بهم، وبعدها توجه لوالده لتلبية احتياجاته، ثم توجه إلى حظيرة المواشي، وشنق نفسه بحبل خاص بربط المواشي.

كان نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة طفل مشنوقا داخل حظيرة مواشي، بمركز العياط وتبين إنتحاره شنقا لمروره بأزمة نفسية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل حظيرة مواشي بنطاق المركز.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وعثر على جثة إسلام.م.س، 12 سنة، يرتدي كامل ملابسه، ومربوط بحبل خاص بربط المواشي، حول رقبته، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسده.

وتوصلت التحريات أن الطفل كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه إلى الإنتحار عن طريق شنق نفسه، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

