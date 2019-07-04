مصر | لمدة 24 ساعة.. حجز مقاول ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة 24 ساعة.. حجز مقاول ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحجز مقاول ونجله وعاملين 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، حول اتهامهم بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالخليفة.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بقيادة المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، ونجله، وعاملين، حال حفرهم داخل عقار محل سكن المتهم الأول "ملكه"، وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 4 أمتار، أدوات تنقيب عبارة عن "دلو، منشار كهربائى، بكرة حديدية، حبل".

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وأمر إللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى صدرت قرارها السابق.