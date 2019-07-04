مصر | المعاينة الأولية لحريق "مطبعة الزاوية": العثور على ترسبات مواد حارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة الأولية لحريق "مطبعة الزاوية": العثور على ترسبات مواد حارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقلت النيابة العامة لمعاينة آثار حريق مطبعة أسفل عقار بمنطقة الزاوية الحمراء.

وتبين من المعاينة الأولية للنيابة، تركز مؤثرات الحريق بالغرف الرئيسية للمطبعة والعثور على ترسبات مواد حارقة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى المطابع بالزاوية الحمراء، فانتقلت سيارات الإطفاء.

وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.