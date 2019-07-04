مصر | شنق نفسه بـ "حبل المواشي".. كشف ملابسات العثور على جثة طفل بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شنق نفسه بـ "حبل المواشي".. كشف ملابسات العثور على جثة طفل بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة طفل مشنوقا داخل حظيرة مواشي، بمركز العياط وتبين انتحاره شنقا لمروره بأزمة نفسية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل حظيرة مواشي بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وعثر على جثة إسلام.م.س، 12 سنة، يرتدي كامل ملابسه، ومربوط بحبل خاص بربط المواشي، حول رقبته، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسده.

وكشفت التحريات أن الطفل كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه إلى الإنتحار عن طريق شنق نفسه، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

