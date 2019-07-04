شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يلزم أصحاب المحلات بوضع صناديق للنظافة أمام محلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قراراً بإلزام أصحاب المحلات التجارية بوضع صناديق للنظافة أمام محلاتهم، لحماية البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، بما يخدم المواطن. وقرر المحافظ، خلال اجتماع حضره اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات الخدمية، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية، اليوم الخميس، تطبيق غرامة قدرها 500 جنيه على المخالفين لهذا القرار، وذلك لصالح البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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