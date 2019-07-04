شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يوجه بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الجامعات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات وزارات التعليم العالي والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على متابعة معدلات التنفيذ والتجهيز للمشروعات القومية الجديدة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى ضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات، وإتاحة التعليم العالي.

كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من العمل بالمشروعات القومية للوزارة الخاصة بتجهيز 4 جامعات أهلية جديدة، وهي: (الجلالة – الملك سلمان – العلمين - المنصورة الجديدة) ، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية لمواقع هذه الجامعات، ومتابعة سير العمل بها.

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وشدد على ضرورة الانتهاء من عملية تسمية قيادات الجامعات الجديدة وفقاً لإعلان الوظائف المتاحة في الجامعات الجديدة، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحيادية التامة في الاختيار.

كما أكد ضرورة إعداد تصور خاص بالتكلفة التقديرية لتجهيز المعامل وتأثيث الجامعات الجديدة، وأهمية متابعة معدلات استكمال التجهيزات في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة زويل، وكذلك مركز تجميع الأقمار الصناعية.

ووجه الوزير بإعداد ملف وثائقي عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذت منذ بداية إنشاء الجامعات الجديدة (الجلالة – الملك سلمان – العلمين – المنصورة الجديدة)، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ أي مشروعات مستقبلية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة حجم الإنجاز الذي تم في الجامعات التكنولوجية الجديدة والاستعدادات لبدء الدراسة بها في العام الجامعى القادم، وأعمال لجنة فرز واختيار المرشحين للوظائف الجامعات الجديدة، وكذا التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وقطاع التعليم بالوزارة فيما يتعلق باختبارات قدرات تلك الجامعات وتنسيق القبول بها.