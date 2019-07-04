شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مستقبل وطن» يناقش مع طلاب الجامعات «سلبيات» مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد إعداد القادة بحلوان ملتقى ثقافيا استضاف خلاله المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشاركة عدد من طلاب الجامعات المصرية.

ودار موضوع الملتقى حول «مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها السلبية علي فكر الشباب، وطرق التصدي للشائعات، وكيفية الحفاظ علي النسيج المصري علي مستوي الفرد والوطن».

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وتناول الملتقى دعوة طلاب الجامعات إلى التمسك بالعادات والقيم المصرية، وتنمية الوعي والانتماء الوطني لديهم ، وضرورة الاستخدام الواعي والمعتدل لمواقع التواصل الاجتماعي، وتحري الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، عن دور لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورعايتها للمبادرات المقدمة من الجهات المختلفة والتأكد من تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة من ورائها.

كما قدم عرضًا موجزًا حول السمات المطلوبة في الشباب المقبلين علي الترشح لعضوية مجلس النواب.

وخلال الملتقى أجاب رشاد على تساؤلات الطلاب حول أنشطة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ودورها في دعم ورعاية الأنشطة والاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية، إيمانا بدورها الكبير في بناء شخصية الطالب.