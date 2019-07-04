شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تُجري جولة لمتابعة أعمال مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أعمال المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، التي انطلقت في الأول من يوليو، حيث زارت اليوم مستشفى دمياط التخصصي، والتقت بالطاقم الطبي والرائدات الريفيات.

وناقشت المحافظ خلال الزيارة إمكانية تحويل الحالات المشتبه في إصابتها بسرطان الثدي للمستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة باستخدام جهاز الماموجرام بوحدة فحص الثدي. كما قامت محافظ دمياط بزيارة مركز طب الأسرة بقسم ثالث، وشهدت محاضرة للتثقيف الصحي بوحدة صحة الأسرة بقرية «البستان» عن أهمية وكيفية فحص الثدي الذاتي.

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من جانبها، صرحت محافظ دمياط بأن تلك الحملة تستهدف الاهتمام بصحة المرأة المصرية من خلال تقديم حزمة من الخدمات الطبية للكشف المبكر عن أورام الثدي و الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، السمنة)، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، مشيرة إلى أن تلك الحملة تستهدف النساء من عمر ١٨ سنة بدون حد أعلى.

وأضافت أنه تم الدفع بـ٧٧ فريقا طبيًا بـ٧٧ مستشفى ووحدات طب الأسرة بنطاق المحافظة، حيث إن المبادرة تستهدف الكشف على ٥٠٠ ألف سيدة بدمياط.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغني، مدير مديرية الصحة، أنه يتم العمل بالمبادرة وفقا لخطوات محددة حيث يتم استقبال السيدات ممن يحملن بطاقة الرقم القومي لإجراء الفحوصات الإكلينيكية بواسطة طبيبة مدربة، وكذلك القياسات الفيزيائية (الوزن، الطول، ضغط الدم) وإجراء تحليل السكر العشوائي، فضلا عن عقد فصول للتوعية عن الأمراض غير السارية وتعليم الفحص الذاتى للثدى وطرق التغذية السليمة.

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