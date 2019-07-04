شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: أهالي سيناء «مصريين حتى النخاع».. وخدمتهم واجب علينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن أهالى سيناء مصريين حتى النخاع، مشيرًا إلى أن هناك تيسيرات جديدة بخصوص تقنين الأراضى وتمليكها لأبناء المحافظة .

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، الخميس، إلى قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي المقام عليها مباني والمقامة قبل 19 يناير عام 2012، والذى تم مده حتى يناير 2020، حيث كان من بين المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتمليك طبقا لقرار مجلس الوزراء: شهادة الجنسية وتستخرج من الأحوال المدنية لطالب التقنين تفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية .

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مسئولى الجنسية على الاكتفاء بشهادات ميلاد مقدم الطلب وشهادة ميلاد أو وفاة الوالد مرفقا بها شهادة ميلاد أحد الأعمام حتى لو كان الوالد أو العم من سواقط القيد، وكذلك شهادة ميلاد الأم حتى لو كانت من سواقط القيد، وذلك بدلا من الشهادات السابقة الصعبة للتأكيد على عدم حمل المواطن جنسية أخرى غير المصرية.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التقنين خلال المدة المحددة ووفقا للتيسيرات الجديدة.

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كما أشار المحافظ إلى المهلة الجديدة لمدة شهر لاستكمال أوراق توزيع 2500 فدانا بزمام ترعة السلام على شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد المحافظ مجددًا على الاهتمام بذوى القدرات الخاصة، والقرارات السابق اتخاذها في المجلس الاستشارى لذوى الاحتياجات الخاصة، ومن أهمها «إنشاء مكاتب ادارية ملحقة بكل جهة لتكون مسئولة عن ذوى الاحتياجات الخاصة لتحقيق مطالبهم وتلبية احتياجاتهم، ومنح ذوى الاحتياجات الخاصة من العاملين في مختلف المصالح الحكومية ساعة تأخير في الحضور وساعة تبكير في الانصراف يوميا، إلى جانب العديد من القرارات بتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بهذه الفئة والموافقة على كافة احتياجاتهم وتيسير تقديم الخدمة لهم وتوفير الامكانات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية».

كما أكد المحافظ مجددًا على تعاون أهالي شمال سيناء مع القوات المسلحة والشرطة في التصدي للإرهاب، مشيرًا إلى «مساهمتهم الجدية في محاربة الارهاب، وأنهم تحملوا الكثير من أجل الوطن، وأن التاريخ سيظل يذكر لهم ذلك».

واعتذر المحافظ للمواطنين عن وجود أية صعوبات أو تشديد في الاجراءات بسبب الحوادث الارهابية التي وقعت مؤخرا، مؤكدًا أنها ستكون بعد ذلك تاجا على رؤوسهم، مشيرًا إلى أن خدمتهم واجب عليه.

وحول ما أثير عن نقل الدراسة بجامعة سيناء إلى فرع القنطرة، أكد المحافظ عدم صحة ذلك، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق مع رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيسها على عدم النقل من العريش، وأنه لا يتبقى سوى كورس صيفي لمدة أسبوعين يتم في فرع الجامعة بالقنطرة كإجراء داخلي فقط.

ونفى المحافظ الإشاعات المغرضة التي تستهدف اثارة المواطنين من دعاوى الاغلاق وغيره من توقف الحياة بالمحافظة بأنها عارية من الصحة ويجب عدم ترديدها، محذرًا رواد «فيس بوك» والتواصل من نشر الإشاعات وترديدها بما يخالف الحقيقة.