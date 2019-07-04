شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى: نسعى لزيادة حجم الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة Alain Pilloux نائب رئيس ​البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشادت الوزارة، وفقا لبيان اليوم الخميس، بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر التى تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشارت الوزارة إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر خلال مرحلةٍ سابقة، مؤكداً أن ما حدث من إنجازات فى قطاع الكهرباء خلال تلك الفترة يعد معجزة بكافة المقاييس حيث نجح القطاع فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

وأكدت الوزارة على الاهتمام الذى يوليه القطاع لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحة أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكتى النقل والتوزيع، وكذلك التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، والعدادات الذكية.

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وأشارت الوزارة، إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال مما أسفر عن النجاح فى جذب أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1,5 جيجاوات ، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل خلال النصف الثانى من هذا العام.

فيما أشاد ممثلو البنك بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

كما أشادوا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية".

وجدير بالذكر أن هناك تعاون قائم بين قطاع الكهرباء والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD حيث يشارك البنك ضمن الجهات الممولة لبعض المحطات الشمسية القائمة فى بنبان ، كما يشارك البنك أيضاً فى تمويل عدد من محطات المحولات ،