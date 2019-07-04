صحة الجيزة: تنسيق لإنشاء مراكز أطراف صناعية بمستشفيات المديرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، اجتماع مع مديرى المستشفيات فى المعهد القومى للجهاز الحركى والعصبى لمناقشة التعاون مع المعهد.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إنه تم التنسيق للتعاون مع المعهد القومى للجهاز الحركي والعصبى فى مجال جراحات العظام والتأهيل والعمل على إنشاء مراكز أطراف صناعية بمستشفيات مديرية الصحة لتخفيف العبء على المعهد وتم الاتفاق على تبادل الخبرات وتقديم التدريب فى مجال جراحات عظام الأطفال.

وأشادت سرور، بالتعاون الذى تم بين مستشفى الحوامدية ومعهد القلب في تفعيل قسطرة القلب والاستعانة بالكوادر البشرية من معهد القلب لتدريب القائمين على القسطرة فى الحوامدية.

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وأكدت سرور أنه عرض مفصل من كل إدارة فنية بالمديرية بانجازاتها وعرض السلبيات وطرق علاجها وتفاديها في الشهر القادم في المستشفيات.