محافظ الجيزة يوجه بشن حملات يومية على محطات الوقود لمنع تخزين المحروقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمرور الدورى على محطات الوقود، بالتنسيق مع مديرية التموين بالجيزة بنطاق المحافظة.
وطالب محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتأكد من عدم تخزين الوقود، والتزام المحطات بالأسعار المعلنة، وعدم حجب المحروقات عن الجمهور والتأكد من بيعها للمواطنين بالأسعار المعلنة.
ووجه المحافظ بكتابه تقرير يومى عن الجولات التى يتم تنفيذها على محطاب بيع المحروقات بجميع أنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
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