شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن المازوت.. تكلفة دعمه 2 مليار جنيه سنويًا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض فيديو عددٍ من الحقائق عن "المازوت"، حيث إن مصر تعد من أرخص الدول العربية التى تبيعه، ويبلغ سعر الطن 2851 جنيهًا، وتبلغ التكلفة السنوية لدعمه أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا على الدولة.

يستعرض فيديو عددٍ من الحقائق عن "المازوت"، حيث إن مصر تعد من أرخص الدول العربية التى تبيعه، ويبلغ سعر الطن 2851 جنيهًا، وتبلغ التكلفة السنوية لدعمه أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا على الدولة.

ويوضح الفيديو تكلفة الفرصة البديلة فى حال عدم استهلاكه وبيعه فى السوق العالمى، مؤكدًا أنها تصل إلى 29 مليار جنيه سنويًا، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.

واتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة المتوقعة، وتخفيف أعبائها على المواطنين، وكانت تلك الإجراءات كالتالى:

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1_ زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية.

2_ إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية.

3_ استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعى.

4_ استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.

5_ استخدام آلية التسعير التلقائى.

6_ إجراءات أخرى تقوم الدولة بدراستها لتخفيف العبء عن المواطن.

وتبذل الدولة المصرية جهداً كبيراً لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى لرفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل لضمان حياة أفضل لكل المصريين، من خلال عدة إجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين.