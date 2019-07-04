شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب المصرى الفرنسى "رمسيس 2019" بمسرح عمليات البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى المصرى الفرنسى " رمسيس 2019 " الذى نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية ‪ والقوات الخاصة البحرية لكلاً من مصر وفرنسا والذى إستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط ، بمشاركة حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها وتشكيل من الوحدات البحرية المصرية ، كذلك عدد من الطائرات المقاتلة طراز ( رافال ) للجانبين والهل المسلح وعدد من المقاتلات المصرية طراز ( إف – 16) المتعددة المهام.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها حماية سفينة ذات شحنة هامة وتبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية وتشكيلات إبحار للوحدات المشتركة والتدريب على كيفية الإمداد الجاف بالبحر، وتنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ، كما تم تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية.

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ونفذت عناصر القوات الجوية العديد من الطلعات التدريبية المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية وتخطيط وإدارة أعمال القتال الجوى المشترك ودعم التشكيل البحرى فى تنفيذ مهامه المخططه.

يأتى التدريب ( رمسيس – 2019) في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ، وتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين ، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة .

حضر المرحلة النهائية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية والسفير الفرنسى بالقاهرة..