شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال المواطنين لشراء السلع المخفضة 30% بمبادرة كلنا واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.



إقبال المواطنين على الخضروات والفواكه

Advertisements



إقبال المواطنين لشراء السلع



توفير السلع المخفضة



جانب من المبادرة



سلع مخفضة