شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نموذج إجابة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة والدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وانتهت أمس الأربعاء امتحانات الثانوية العامة، حيث عقدت الامتحانات لـ 669 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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