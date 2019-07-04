لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إحصائية ونسب جديدة حول نسب النجاح فى نتيجة امتحان مايو الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام. ويقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات، نسب النجاح فى كل مادة. 1ـ فى اللغة العربية وصل عدد الناجحين إلى 563.432 طالبا بنسبة 98.33%. 2ـ فى الأحياء نجح 532.886 طالبا بنسبة 93%. 3ـ فى مادة الكيمياء 526.552 طالب وطالبة بنسبة 91.90%. 4ـ اللغة الأجنبية الأولى 518.773 بنسبة نجاح 90.54%. Advertisements 5ـ فى اللغة الأجنبية الثانية 525.805 بنسبة نجاح 91.77%. 6ـ فى مادة الجغرافيا 543.513 بنسبة نجاح 94.86%. 7ـ فى مادة التاريخ 540.554 بنسبة نجاح 94.34%. 8ـ فى الرياضيات 506.92 بنسبة نجاح 88.33%. 9ـ فى الفلسفة والمنطق 529.603 بنسبة نجاح 92.43%. 10ـ فى الفيزياء 519.668، بنسبة وصلت إلى 90.70%.

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