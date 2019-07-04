شكرا لقرائتكم خبر عن يهود إثيوبيا يهددون بالزحف إلى ميدان رابين السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة يديعوت آحرونوت أن اليهود الاثيوبين هددوا بالزحف نحو ميدان رابين أشهر ميادين تل ابيب يوم السبت المقبل للمطالبة بالقصاص من قاتل الشاب الاثيوبى سلومون تيكا. وقالت الصحيفة إنه فى محاولة لتهدئة الدعوات للمظاهرات تم إرسال قائد الطائرة التى أقلت مئات من يهود الفلاشا إلى تل أبيب لتهدئة اقارب وذوى الشاب الاثيوبى. Advertisements يذكر أنه تم تهجير يهود الفلاشا بالآلاف من أديس أبابا فى عام 1999 بواسطة عملية شاركت فيها عناصر بالموساد من خلال طائرة كان يقلها الطيار موشية شاكيد المبجل لدى يهود أثيوبيا.

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