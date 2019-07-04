شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدارس بـ 90 مليون جنيه تدخل الخدمة في احتفالات القاهرة بعيدها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن احتفالات القاهرة بعيدها القومي ستمتد على مدار أسبوعين وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الإعدادية ومعرض لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة.

ويشمل الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة اقامة حفل ختامي يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتي نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة، والتي سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة، ويتخلل الاحتفالات إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن، الذي يعد واحدًا من أقدم وأعرق مساجد القاهرة.

وصرح محافظ القاهرة، بأنه سيتم افتتاح 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة للمرة الأولى تضم 233 فصل بتكلفة 90 مليون جنيه منها مدرسة ثانوي صناعي بحي السلام أول ومدرستان تعليم أساسي بحي شرق مدينة نصر ومدرستان بحلوان.