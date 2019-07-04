شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق حلوان الجمعة 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الخميس، انقطاع المياه عن المناطق التالية (عزبة الوالدة – عرب الوالدة – مساكن الزلزال – التعاونيات – منشية عين حلوان)، وذلك ابتداءً من الساعة 9 مساء غدٍ الجمعة، وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت، ولمدة 8 ساعات، نظراً لقيام الشركة بأعمال لحام على خط المياه قطر 600 مم ضمن أعمال تحويلات الطريق الدائري الأوسطي.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الخدمية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.