شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» و«نصر» يبحثان سُبل تدعيم الاستثمار في مجال النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار متابعة الآليات والإجراءات الخاصة بدفع عمليات الاستثمار المرتبطة بكافة المشروعات الاستثمارية بوزارة النقل؛ عقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفريق عمل الوزراتين، اليوم السبت، اجتماعا موسعا بمقر وزارة النقل، تم خلاله بحث سُبل تدعيم الاستثمار في مجال النقل لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات.

في بداية الاجتماع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير جميع عناصر منظومة النقل، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الهام، والذي يخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرًا إلى أنه يجري على أرض الواقع تنفيذ مشروعات ضخمة في السكك الحديدية والطرق والكباري والمترو والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل المختلفة.

كما أكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات في مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل، خاصة مع التحسن الكبير في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري الواعد بها.

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واستعرض الجانبان مشروعات السكك الحديدية التي تم إنهاء الإجراءات الخاصة بها وجاري تنفيذها مثل مشروعات كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية والمشروعات الجاري إنهاء إجراءاتها التمويلية مثل الاستثمارات الخاصة بمشروعات شراء ١٠٠ جرار جديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتطوير نظم الإشارات لخطي القاهرة/ إمبابة/ برطس، وقليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق من خلال استثمارات إسبانية حكومية وكذلك الاستثمارات الخاصة بصفقة ١٣٠٠ عربة سكة حديد جديدة للركاب مع البنك المجري وصفقة ١٠٠ جرار جديدة مع جنرال إليكتريك من خلال استثمارات مع البنك الكندي.

كما تم استعراض المشروعات الجاري التفاوض على تمويلها مع الجهات الاستثمارية المختلفة مثل مشروع إنشاء خط يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة ٦ أكتوبر (المناشي/٦ أكتوبر) وازدواج خط المنصورة/ دمياط وكهربة إشارات طنطا / المنصورة/ دمياط، بالإضافة لشراء عدد ٨ ماكينات لصيانة ودك وتشكيل بازلت بالسكة ومشرع رفع عوامل الأمان لخطي الجيزة/ بني سويف، والمناشي/ إيتاي البارود، وكذلك توريد عدد ٥٠ جرارا وتحديث ٥٠ جرارا وعمرة ٤١ جرارا بالإضافة إلى الدعم الفني لعدد ١٤١ جرارا ومشروع تزويد البنية الأساسية بالخطوط الرئيسية بنظام التحكم الآلي ETCSL1 حيث تم تم الاتفاق على سرعة انهاء المفاوضات مع الجهات الاستثمارية والتمويلية المختلفة لسرعة البدء في هذه المشروعات الهامة التي ستساهم في تطوير منظومة السكك الحديدية.

وفي مجال مترو الانفاق استعرض الجانبان المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها وجارٍ تنفيذها مثل المرحلتين الثانية والثالثة للخط الثالث للمترو والمرحلة الأولى من الخط الرابع وتصنيع وتوريد ٣٢ قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث وتوريد ٦ قطارات للخط الثاني وكذلك مشروعات مترو الأنفاق الجاري إنهاء إجراءاتها التمويلية مثل إعادة تاهيل الخط الأول والاستثمارات الخاصة بمشروع القطار المكهرب LRT والمشروعات الجاري التفاوض على الاستثمارات التمويلية الخاصة بها مثل إعادة تأهيل ترام الرمل وتطوير خط سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي بالإضافة إلى القطار السريع العين السخنة/ العلمين.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على استمرار عقد اللقاءات المكثفة بين اللجنة المشتركة من الوزارتين والجهات والمؤسسات الدولية المختلفة لسرعة إنهاء كافة الإجراءات الاستثمارية وعرض نتائجها على الوزيرين خلال الاجتماعات القادمة.