شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر أمينًا مساعدًا لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بـ«التزكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت فعاليات الدورة ٤٤ للمؤتمر العام لاتحاد المهندسين الزاعيين العرب بالعاصمة السورية دمشق، الخميس، انتخاب الدكتور يحيي بكور، أمين عامًا للاتحاد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، فيما تم انتخاب مصر لمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزاعيين العرب بالتزكية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي التابع لجامعة الدول العربية.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، الخميس، إنه تم إعادة انتخابه أمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب ضمن فعاليات الدورة ٤٤ للمؤتمر العام لاتحاد المهندسين الزاعيين العرب بالعاصمة السورية دمشق موضحًا أن الاجتماعات شملت مشاركة ١٢ دولة عربية وعرض مشروعات الرئيس السيسي للتنمية الزراعية المستدامة في القطاع الزراعي وخاصة مشروعات استصلاح الاراضي والصوب الزراعية.

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وأضاف «خليفة» أن المؤتمر العام تناول إعادة تشكيل للأمانة العامة والمكتب التتفيذي للاتحاد، وعقد المؤتمر الفني حول دور للتنمية الريفية وأثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان العربية ضمن خطة التنمية المستدامة.

وقدمت مصر ورقة عمل عن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في قطاع الزراعة ويأتي في مقدمتها المشروعات القومية الزراعية والتنمية المستدامة في مصر، والتي تبدأ من النجوع والقري حتي تصل إلى المدن.

وأشار «خليفة» إلى أنه تم عرض خطة مصر للتنمية الزراعية للاستفادة من الموارد المائية والارضية ومواجهة الزيادة السكانية في مصر من خلال برامج ترشيد استهلاك مياه ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المائية والتوسع في خطط البحوث الزراعية لزيادة التوسع الراسي في الانتاج الزراعي خاصة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والذرة والأرز، مشددًا على أهمية مواصلة المراكز البحثية خطة استنباط سلالات جديدة من هذه السلالات تواجه مخاطر التغيرات المناخية التي تؤثر سلبيا على القطاع الزراعي.