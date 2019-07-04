شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح محطة المحولات الكهربائية بمنطقة المُطورين الصناعيين بمدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات بقدرة 160م/ف/أ، قابلة للتوسع لتصل إلى 200 م/ف/أ.

وتم إطلاق التيار بالمحطة بحضور اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح أنه تم تنفيذ المحطة لتغذية منطقة المطورين الصناعيين، بما فيها المجمعات الصناعية (مشروع رئاسة الجمهورية استلم مصنعك بالرخصة)، وقام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وستغذي جزئيًا مجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين م2 بقدرة 30 م/ف/أ.

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كما تفقد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن محطة محولات بقدرة 375 م/ف/أ، لتغذية قطع أراضي الحى المتميز، والإسكان الاجتماعي، بالمنطقتين (س23 - س25). وبلغت تكلفة تنفيذ المحطتين شاملة خطوط الربط 845 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بالمحطة خلال شهر من الآن، وإطلاق التيار في 30 ديسمبر المقبل، كما تم اليوم إطلاق التيار في موزع المنطقة السكنية س23.

وأثنى «عبدالمطلب» على الخط الهوائي (جهد 66 ك / ف)، المُنفذ بأعمدة أحادية ديكورية لا تشغل مساحة كبيرة في التركيب أو الحرم الخاص بها، مثل الأبراج الهيكلية، مُطالبًا بتعميم هذه التجربة على جميع المدن الجديدة.

كما تفقد سوق الجملة بمنطقة التحدي 1 بمدينة السادات بمساحة إجمالية 80 فداناً، ويتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 27 فداناً، بإجمالي استثمارات 150 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال شهرين من الآن ليتم طرحة للجمهور، وتخدم السوق 3 محافظات (المنوفية، والبحيرة، والغربية)، وكذا المدن الجديدة المجاورة لمدينة السادات.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه من المتوقع أن تخدم السوق أكثر من مليون فدان أرض زراعية، حيث يوجد بمدينة السادات 45 ألف فدان زراعي، بخلاف المحافظات المجاورة التي يوجد بها تنوع فى المنتجات الزراعية.

افتتاح محطة المحولات الكهربائية بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات