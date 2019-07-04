شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «نور حياة» باستاد المنصورة الرياضي بالدقهلية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنطلق المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «نور حياة» بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، لعلاج ضعف وفقدان الإبصار لأبناء محافظة الدقهلية بإستاد المنصورة الرياضي وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات، تستهدف جميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية. ويشارك في إطلاق المبادرة الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، ووفد صندوق «تحيا مصر» الذي يضم شادي سالم، نائب مدير المشروعات، وأحمد خيري، مدير برنامج الدعم الاجتماعي بالصندوق بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة والسيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة. وتستهدف المبادرة المواطنين الأكثر احتياجا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لعمل مسح طبي لهم وتوفير كافة الأدوية الطبية اللازمة والتدخل الجراحي للحالات الحرجة من خلال مستشفيات القوات المسلحة ومنها مستشفى المنصورة العسكري .

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