شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات مهمة للرئيس السيسي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، 3 قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن اتفاقية تعاون مع قبرص، بجانب إعادة تخصيص قطعة أرض من أراضي الدولة بالاسكندرية لإقامة مشاريع قومية وتنموية، وقطعة أرض أخرى في أسوان. وللاطلاع على نص القرارات:

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