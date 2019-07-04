شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على الاتفاق مع قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19-9-2018.

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