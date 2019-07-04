شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة متهم في «خلية طلاب حلوان» إلى 5 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الخميس، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية طلاب حلوان»، إلى 5 أغسطس، لتعذر إحضار المتهم من محبسه.

يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيًا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بـ«خلية طلاب حلوان«.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم «تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».