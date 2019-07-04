التنمية المحلية تعرض جهودها فى دعم المشروعات الصغيرة أمام مسئولى البنك الأوربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، عرضاً لكل المبادرات والبرامج التى تقوم بها الوزارة لخلق فرص عمل وتوفير الدعم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات، أمام مسئولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوفد، مع هولجر ويفل، المدير الإقليمي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش زيارة العاصمة البريطانية لندن.
وأكد الوفد أن خلق فرص العمل يأتى من خلال مبادرة "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، ومشروع "شغلك جنب قريتك" بعدد من المحافظات، الذى يجرى التنسيق فيه مع وزارت الاستثمار والزراعة والصناعة واتحاد الصناعات والمحافظات.
وأشار الوفد إلى التعاون القائم بين الوزارة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الفنى بين الوزارة والبنك فى تلك المشروعات لتوفير التمويل اللازم.
ورحب الوفد بالتعاون مع البنك فى هذا القطاع الحيوي المهم الذي تدعمه الحكومة والقيادة السياسية لتوفير فرص عمل للشباب، فى ظل الاستفادة من تجربة البنك في عدد من المحافظات من بينها الاسكندرية ، مشيرا إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي للدول وتوفير فرص عمل للشباب وتمكين المرأة.
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