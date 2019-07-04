شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يبحثان قضايا مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الخميس، ماريا فيرناندا إسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها إلى مصر خلال الفترة 2- 5 يوليو الجارى.

تناول الاجتماع محصلة اللقاءات التى قامت بها رئيسة الجمعية العامة خلال زيارتها، حيث استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم أمس، فضلاً عن لقائها بكل من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيارتها لمرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، والمجلس القومى للمرأة.

وبحث نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية مع رئيسة الجمعية العامة عدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، والتى تضمّنت دعم مصر للأجندة الطموحة لرئاستها للجمعية العامة للأمم المتحدة وما تتضمنه من أولويات تتعلق بقضايا المرأة والبيئة والهجرة واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والسلم والأمن وتنشيط عمل الأمم المتحدة.

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وقد أبرز نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الجهود التى تقوم بها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وما توليه من أولوية فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى لموضوعات السلم والأمن وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية فيما بعد النزاعات، وتحقيق أجندة أفريقيا 2063، ومبادرة الاتحاد الأفريقى لإسكات البنادق 2020، وآليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، فضلاً عن دور مصر فى دعم العمل الدولى متعدد الأطراف ولاسيما من خلال عمليات حفظ السلام وجهود إصلاح الأمم المتحدة.