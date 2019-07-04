شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الإخوان غاضبة من أسعار الكهرباء.. ومرسي يقدم لهم أغرب حل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قنوات الإخوان الإرهابية الموجهة من الخارج، هجوما عنيفا على خطة الدولة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، التى تهدف لتوجيه الدعم لمساراته الصحيحة، ولهذا قررنا أن نعود للأرشيف ونتذكر كايف كان سيقوم محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، حل أزمة الكهرباء بنفسه. Advertisements وفي تصريحات سابقة قال مرسي أنه سيقوم بحل أزمة الكهرباء عن طريق قطع الكهرباء لمدد تصل لأربع ساعات يوميا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قنوات الإخوان غاضبة من أسعار الكهرباء.. ومرسي يقدم لهم أغرب حل "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.