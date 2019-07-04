شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. الفنون التطبيقية تنظم محاضرات بالمجان حول اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تنظيم الكلية مجموعة من الجلسات التعريفية المجانية لطلاب الثانوية العامة من محافظتى القاهرة والجيزة فقط ، الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية بدون مقابل مادى على أن تعقد هذه الجلسات فى اليوم السابق لموعد امتحان الطلاب بمقر الكلية.

وقالت قطب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "على الطلاب الراغبين فى حضور الجلسات التسجيل على موقع الكلية التالى : applied - Arts - helwan. edu. eg واستيفاء استمارة التسجيل".