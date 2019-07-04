شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم: انتهاء التحقيق بجميع مخالفات امتحانات الثانوية قبل إعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، إن الشئون القانونية بالوزارة ستنتهى من التحقيق فى كافة الوقائع التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة، والتى وصلت قرابة 976 واقعة ما بين غش وتمزيق كراسات إجابة وإدعاء تبديل كراسة الإجابة وتعدى على الملاحظين قبل إعلان النتيجة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، الطلاب الذين سوف يتم حرمانهم من الامتحان لمخالفة ارتكبوها سوف يتم إبلاغ الكنترول بالنتيجة لحجبها وعدم إعلانها، لافتة إلى أن الطالب له حق الكامل فى أن يسلك الطرق القانونية للتظلم على نتيجته خاصة المحروم من الامتحانات بسبب الغش أو خلافه.

وانتهت أمس الأربعاء امتحانات الثانوية العامة، حيث عقدت الامتحانات لـ 669 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

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وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت رصدها قرابة 976 مخالفة بامتحانات الثانوية العامة ما بين محاولات غش إلكترونى وغش جماعى وتعدى على الملاحظين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة اللازمة حيال المتورطين فيها.