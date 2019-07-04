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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل شابا من البلدة القديمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 74 مستوطنا، يقودهم المتطرف عضو الكنيست الإسرائيلى يهودا غليك، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية في أنحاء المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

 

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسرائيلى الشاب الفلسطينى عرابى الرشق من داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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