شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الجديدة: الدولة تتحمل تكاليف الخدمة الوقائية وتنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الجديدة أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلى اجتماعى بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين. Advertisements وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة:" تتحمل الدولة تكاليف الخدمة الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ وللمؤمن علية الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة وتابعت: "المنظومة تقدم خدمة طبية ذات جودة لجميع فئات المجتمع دون تميز". ولمصطلح التأمين الصحى الشامل تعريف مهم يعنى تكافل بين كل المصريين للقضاء على فكرة وجود شخص غير قادر على العلاج بأعلى معايير للجودة يخضع لاختيار المؤمن علية فى المكان والفريق المعالج له ووفقا لقانون التأمين الصحى الشامل فإن الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل الزاميا على جميع المواطنين لضمان التغطية الشاملة والاستدامة المالية للنظام على أن تتكفل الدولة بغير القادرين.

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