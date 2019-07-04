منظومة التأمين الجديدة: تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات وتسعيرها بعداله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتمتع المواطن المصرى بأعلى درجات الرعاية الطبية داخل المنظومة الجديدة التى انطلقت فى محافظة بورسعيد الاثنين الماضى فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة. وقال الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد لليوم السابع إن تطبيق منظومة التأمين الصحى يستهدف تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية بالإضافة إلى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة. ويستفيد من المنظومة الجديدة فى بورسعيد 920 ألف مواطن يمثلون 330 ألف أسرة بالمحافظة ليحصلوا على خدمات متميزة ضمن المنظومة الجديدة التى تعد هدفا من أهداف مصر رؤية 2030 وثالث هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

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