شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمى للسفارة الألمانية يؤكد رفع طابا من قائمة التحذيرات بإرشادات السفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزارة الخارجية الألمانية تحديثا لإرشادات السفر والسلامة بالنسبة لمواطنيه الذين يعتزمون السفر إلى مصر.
وقالت السفارة الألمانية لدى القاهرة فى بيان لها إن التحديث الذى جرى فى 28 يونيو الماضى، تضمن رفع منطقة طابا من قائمة التحذير من السفر.
يذكر أنه لم يطرأ في إطار هذا التحديث الحاصل بتاريخ يوم 28 يونيو أى تعديل على الارشادات الخاصة بحركة الملاحة الجوية الألمانية أو تقيديها (نوتام)، حيث يتم تحديث أو تعديل هذه الارشادات بشكل منفصل بمعرفة الوزارة الاتحادية للمواصلات والبنية التحتية الرقمية.
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