شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق عن بنزين 80.. فيديو متداول يكشف: سعره الأرخص فى مصر بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو يكشف بعض الحقائق عن "بنزين 80" الذى يعد الأرخص سعرًا بالمقارنة مع الدول العربية، مؤكدين أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل لضمان حياة أفضل لكل المصريين.

ويوضح الفيديو، أن مصر تستورد بما يعادل 20% من الكميات المستهلكة سنويًا، وأن تكلفة الفرصة البديلة فى حال عدم استهلاكه وبيعه فى السوق العالمى تصل إلى 15 مليار جنيه، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.

Advertisements

ويشير الفيديو إلى اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة المتوقعة وتخفيف أعبائها على المواطنين، وكانت تلك الإجراءات كالتالى:

1- زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية.

2- إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية.

3- استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعى.

4- استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.

5- استخدام آلية التسعير التلقائى.