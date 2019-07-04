عبد العال: الظروف الحالية باتت مواتية لتطوير علاقة روسيا وأفريقيا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الظروف الحالية مواتية لتطوير العلاقات الروسية الأفريقية. وفي لقاء خاص مع قناة "روسيا اليوم" أشار عبد العال، على هامش المنتدى الدولي لتطوير العمل البرلماني في موسكو، إلى دور روسيا في إرساء الأمن والسلم الدوليين، وإلغاء فكرة القطب الواحد.

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