شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1 ظهرًا.. عيد الأضحى 11 أغسطس فلكيًا وإعلان كشف بترولى فى أبورديس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزارة البترول عن كشف بترولى بمنطقة أبورديس وحفر البئر الاستكشافى سدرى 23، فضلاً عن إعلان "البحوث الفلكية" أن عيد الأضحى المبارك الأحد سيوافق يوم 11 أغسطس فلكيًا.

"البترول" تعلن تحقيق كشف بترولي بمنطقة أبورديس وحفر البئر الاستكشافى سدرى 23

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق شركة بترول بلاعيم ( بتروبل) كشفا بتروليا بمنطقة أبورديس سدرى ( بحقول سيناء ) وذلك بحفر البئر الاستكشافى سدرى 23 والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين.

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن حلول غرة شهر ذى الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المُقبل، وبالتالى ستكون إجازة عيد الأضحى بدءً من السبت 10 أغسطس الذى يوافق يوم وقفة عرفة، ثم 4 أيام عيد الأضحى المبارك، من الأحد 11 أغسطس حتى الأربعاء، 14 من الشهر ذاته.

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وأن تكون درجة الحرارة العظمى 37 درجة.

"الخدمات الزراعية" تؤكد ارتفاع مساحات "الذرة" المنزرعة لـ1.8 مليون فدان

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات الزراعية، بشأن زراعات الذرة الشامية، ارتفاع المساحات المنزرعة لمليون و800 ألف فدان، وأنه جارى الزراعة وحصر المساحات المنزرعة للوصول إلى المستهدف.

حقوقية: تقارير منظمة العفو الدولية تجاه مصر هدفها تشويه النجاحات الاقتصادية

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى الديمقراطى للدراسات الحرة، إن منظمة العفو الدولية، تستغل مناسبة احتفال المصريين بإستعادة مصر من براثن تنظيم الإخوان الإرهابى، لتصور واقع الأمور، تحت نظام الحكم الذى أختاره المصريون بعد إسقاط الإخوان على غير حقيقتها لتشويه صورة مصر لدى المجتمع الدولي، خصوصاً في ذلك النجاحات الأخيرة التي حققتها مصر على مستوى العلاقات الدولية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب المستثمرين وإنجاح خطة الإصلاح الاقتصادى.

القضاء الإدارى يلغى قرار وزارة التجارة بفرض رسوم حماية على "البليت"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15% .

زيارة راموس للغردقة.. كيف علقت صحافة مدريد على أجازة مدافع الريال؟

أبرزت صحيفة "أولا" الإسبانية استمتاع سيرجيو راموس، قائد نادى ريال مدريد الإسبانى، وأسرته برحلتهم فى الغردقة، وقالت إن "الصور التى ينشرها راموس على الشبكات الاجتماعية تعكس الاستمتاع والسعادة التى يعيشها اللاعب مع أسرته فى الغردقة.

نقيب الفلاحين: إعادة توزيع الدعم يغلق 50%من أبواب الفساد

قال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن إعادة توزيع الدعم يغلق أكثر من 50% من أبواب الفساد، موضحا أن أى سلعة لها سعرين تحاط بالفاسدين ولا يصل الدعم لمستحقيه، وإعادة هيكلة وتوزيع أموال الدعم على المستحقين هو عين الصواب.

المحكمة تستلم طلب النيابة بالتحفظ على أموال متهمى خلية الأمل

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تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، اليوم الخميس، طلب التحفظ على أموال المتهمين الصادر من النيابة العامة في قضية "خطة الأمل".

الإسكان: جار تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعى بغرب قنا

أكدت وزارة الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 3264 وحدة (136 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بمدينة "غرب قنا"، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة منها نهاية شهر أكتوبر المقبل، وجارٍ تنفيذ 720 وحدة، بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، وبلغت نسبة التنفيذ 32 %.

تعرف على أسعار البنزين في الدول الأوروبية.. والنرويج الأعلى سعرًا

كشفت بيانات نشرها موقع globalpetrolprices عن أسعار البنزين في الدول الأوروبية وذلك في آخر تحديث له يوم الأول من شهر يوليو الجاري وكانت الأسعار للتر البنزين الواحد كالتالي: بلغ سعر لتر البنزين في روسيا 73.دولار، روسيا البيضاء81.دولار، مولدافيا1.07 دولار، أوكرانيا1.15 دولار، تركيا1.22 دولار، بلغاريا 1.25 دولار.

خبير: برنامج ترشد الدعم نجح فى تخفيض معدلات التضخم إلى 11% بدلا من 33%

أكد الدكتور على عبد الرؤوف الخبير الاقتصادى أن السياسات الاقتصادية التى اتبعتها الدولة خلال الأعوام الماضية وتحديدا سياسات رفع الدعم بالتحديد فيما يخص المواد البترولية نجحت فى خفض معدلات التضخم من 33% إلى 11%.

الزمالك يحصل على توقيع محمد عواد.. وينتظر موافقة الإسماعيلي

حصل مسئولى نادى الزمالك، على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

مدرب أوغندا: إضراب اللاعبين أزمة وانتهت.. ولا نخشى السنغال

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفنى لمنتخب أوغندا، عن مباراة السنغال المحدد لها غداً الجمعة باستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

هزيمة كبرى لصفحات الغش الإلكترونى بعد فشلها فى تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. الطلاب رفضوا تصديق مزاعمها حول التسريب ويوثقون نصبها مقابل كروت شحن.. إجراءات طباعة الاختبارات ونقلها للجان حافظ على السرية

فى انتصار جديد لفريق متابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدة وزارات أخرى على رأسها الداخلية والاتصالات، انتهى ماراثون امتحانات الثانوية العامة، دون تسريب للأسئلة رغم محاولات صفحات الغش المستميتة.

مزايا الشريحة الأخيرة.. فائض الموازنة يتضاعف 500% مسجلاً 36 مليار جنيه.. مصر تثبت نجاحها فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى.. وتنتزع ثقة مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الأجانب

تضاعف فائض الموازنة العامة الجديدة 2019/ 2020 خمس مرات قياسًا على مستوياته السابقة، متجاوزًا 36 مليار جنيه، وهى قفزة إيجابية لم تتحقق منذ سنوات طويلة، ويعود الفضل فيها إلى جهود ضبط المالية العامة، وعلاج الاختلالات المورورثة فى الموازنة، وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات، إلى جانب إيقاف نزيف الموارد الذى التهم مليارات الجنيهات عبر ثغرات منظومة الدعم التى أفادت الأغنياء والمقتدرين على حساب الفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

بعد هزيمته فى اسطنبول.. صحيفة أرجنتينية: شعبية أردوغان فى انخفاض مستمر وتزايد الشكول حول مستقبله.. خبراء: الديكتاتور بنى نظاما استبداديا.. الركود الاقتصادى وانقسامات الحزب الحاكم تزيد من فرص هزيمته

وجه فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو للمرة الثانية بمنصب رئاسة بلدية اسطنبول، صفعة قوية لحزب "العدالة والتنمية" الذى يقوده الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لا سيما أن تلك المدينة ظلت لسنوات طويلة تحت "ظلال" الحزب الحاكم.

الشريحة الأخيرة تعدل الأوضاع المائلة.. 1100 مليار جنيه للإنفاق الاستثمارى بفضل الإصلاح الاقتصادى.. المؤشرات والأرقام المسجلة تؤكد نجاح مصر الكبير فى تجاوز مرحلة عنق الزجاجة.. 9 مليارات دولار استثمارات متوقعة

قفزت الاستثمارات الكلية، العامة والخاصة، إلى أكثر من تريليون جنيه، بزيادة 26.5 % عن مستوياتها السابقة، وتمثل تلك القفزة الواسعة تأكيدا جديدا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى إسهام الإصلاح فى تلك المخصصات بشكل مباشر، عبر توجيه حصيلة الفوائض المالية المتولدة عن ضبط الموازنة والأداء المالى وتقليص النزيف الدائم طوال سنوات، لصالح المشروعات الاستثمارية والخدمية.