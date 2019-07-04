شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الادارى يلغى قرار وزارة التجارة بفرض رسوم حماية على "البليت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري ،اليوم الخميس، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15% .

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