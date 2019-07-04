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شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة راموس للغردقة.. كيف علقت صحافة مدريد على أجازة مدافع الريال؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "أولا" الإسبانية استمتاع سيرجيو راموس، قائد نادى ريال مدريد الإسبانى، وأسرته برحلتهم فى الغردقة، وقالت إن "الصور التى ينشرها راموس على الشبكات الاجتماعية تعكس الاستمتاع والسعادة التى يعيشها اللاعب مع أسرته فى الغردقة.
راموس فى الغردقة
وأشارت الصحيفة إلى أن راموس احتفل مع أسرته بعيد ميلاد شقيقته، ميريان، وذلك وسط مكان سحرى بالغردقة ملئ بالشموع والأضواء الملونة، وكانت السماء مضاءة بالألعاب النارية، كما تفاجأت ميريان، بكعكعة عيد الميلاد التى عبارة عن شيكولاتة وفواكهة.
تهنئة راموس لاخته ميريان بعيد ميلادها
وواحدة من التفاصيل التى لفتت الانتباه فى هذه الصورة، بالإضافة إلى المأدبة المذهلة التى تمتعوا بها، هى مظهر بيلا روبيو، زوجة راموس، التى ظهرت بمظهر تان مذهل مع فستان رائع.
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