اليوم.. "الإعلاميين" تقيم مهرجانًا رياضيًا للوفود المشاركة في تغطية أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقيم نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، مهرجانا رياضيا كرويا في السادسة مساء اليوم الخميس للوفود الإعلامية للدول العربية والأفريقية المرافقة لمنتخباتها في كان مصر 2019 بملاعب نادى الإعلاميين الرياضي في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال خالد فتوح، عضو مجلس إدارة النقابة ورئيس لجنة متابعة أداء الإعلام الرياضي، إن المهرجان فرصة لتوطيد أواصر العلاقات الطيبة والتعاون المشترك بين بين إعلاميي الدول العربية والأفريقية ونقابة الإعلاميين المصرية، على هامش بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر حاليا.

وأضاف في بيان، اليوم، أن المهرجان يشمل مباراة كرة قدم خماسية بين الوفود الإعلامية تنقلها شاشة قناة صدى البلد على الهواء مباشرة بالإضافة إلى مختلف وسائل الإعلام التي تحرص على تغطية الحدث​