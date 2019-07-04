"اسمعونا": خبير مصري أجرى 10 عمليات مناظير صدر مجانا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت مؤسسة "اسمعونا" التنموية، انتهاء زيارة البروفيسور الدكتور محمد وسام خليل، استشاري جراحة مناظير الصدر بمستشفى أبردين بالمملكة المتحدة، والتي استمرت لمدة أسبوع بمستشفى جامعة سوهاج، ضمن مبادرة "وقتك لبلدك".

وقالت الدكتورة رنا زيدان، أمين عام المؤسسة ومدير مبادرة "وقتك لبلدك"، إن زيارة الخبير العالمي تضمنت في اليوم الأول مناظرة عدد 25 حالة مرضية من محافظات سوهاج وقنا والبحر الأحمر بمستشفى سوهاج الجامعي، لافتهً إلى اجراء أكثر من 10 عمليات مناظير صدر للمرضى غير القادرين مجاناً، بقسم جراحة الصدر والمناظير.

وأكدت "زيدان"، في بيان اليوم الخميس، رؤية المؤسسة في نقل الخبرات العلمية من تلك الخبراء الذين يتم استقدامهم من الخارج ضمن مبادرة وقتك لبلدك إلى شباب الأطباء في جميع التخصصات، مشيرةً إلى عقد ورشة عمل للأطباء في تخصص مناظير الصدر، كما تم مناقشة تشخيص الحالات المرضية مع شباب الأطباء خلال المناظرات.

تعد تلك الزيارة هي الـ41 ضمن المبادرة، والتي تهدف لدعوة كل العلماء المصريين في الخارج لزيارة مصر واستقطاع جزء من وقتهم لصالح أهالي بلدهم، حيث يتم إجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية للحالات غير القادرة مجاناً وفقا للبروتوكول الموقع مع المجلس الأعلى للجامعات.