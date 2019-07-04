"تحيا مصر" يعلن انطلاق قوافل مبادرة "نور حياة" بالدقهلية والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن صندوق تحيا مصر انطلاق القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية (نور حياة) اليوم الخميس؛ لإجراء الكشف الطبي على مواطني محافظتي الدقهلية والجيزة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 8 محافظات وهي (الشرقية - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف - المنيا - الدقهلية - الجيزة).

وأوضح الصندوق - في بيان اليوم - أنه تم الكشف على نحو 500 مواطن بمدينة المنصورة في يومها الأول؛ تمهيدًا لتحويل الحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار إلى مستشفى المنصورة العسكري؛ لإجراء العمليات الجراحية لها، فضلًا عن تسليم العلاج وإجراء كشف النضارة، تبعًا لاحتياج المريض مجانا داخل القافلة.

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 500 مواطن في قافلة منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، منوهًا بأن قوافل مبادرة (نور حياة) تعمل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع؛ لاستقبال نحو 1000 مواطن على مدار اليومين.

من جهته.. قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق تامر عبد الفتاح: "إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن، وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانًا خلال العام الجاري، فضلًا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في 6 محافظات هي (الشرقية - الإسكندرية - مرسى مطروح - المنيا - قنا - الأقصر) وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي مجانًا".

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وأضاف عبد الفتاح: "أن الصندوق فتح حسابًا خاصًا لاستقبال المساهمات في مبادرة (نور حياة) رقم 037037، ويستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن (15118)".

وبدوره.. وجه محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة؛ لتوفير الدعم المطلوب لتسهيل أعمال المبادرة وتذليل كافة العقبات، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم كافة التيسيرات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدني؛ لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها.

وقال شاروبيم: "إن التعاون مع صندوق تحيا مصر يشمل العديد من المجالات التي توفر الدعم للفئات الأكثر احتياجًا سواء اجتماعيًا أو صحيًا، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة المعيلة".

يشار إلى أن صندوق (تحيا مصر) ينفذ مبادرة (نور حياة) بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، و الجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.​