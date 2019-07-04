محافظ الجيزة يزور مستشفى بهية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أجرى محافظ الجيزة أحمد راشد، زيارة تفقدية لمستشفى بهية الطبي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر لعلاج سرطان الثدي، وتأتي محافظة الجيزة ضمن محافظات المرحلة الثالثة من أجل الحفاظ على صحة المرأة وحمايتها من المرض.

وأشاد المحافظ بالخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى وما تحويه من أحدث أجهزة للفحص والعلاج، وتضم المستشفى وحدتي كشف مبكر، ومن المقرر افتتاح الوحدة الثالثة خلال الشهر القادم لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى والوصول إلى المستهدف لتوقيع الكشف على حوالي 60 ألف حالة، فضلا عن وجود أحدث التجهيزات ومنها أجهزة الباثولوجي وغيرها من التجهيزات التي تخدم السيدة خلال رحلة العلاج، رافعين شعار "تحت مظلة واحدة وسقف واحد عائلة بهية لمحاربة المرض للحفاظ على صحة سيدات مصر والمرة العامة".

وناشد راشد المرأة المصرية بضرورة التوجه لإجراء الفحوصات والكشف المبكر لمحاربة المرض في مراحله الأولى، مؤكدا أن العامل الأساسي في القضاء على المرض هو الاكتشاف المبكر، خاصة للسيدات اللاتي لديهن تاريخ وراثي للمرض.

وطالب محافظ الجيزة، إدارة المستشفى بضرورة توعية السيدات من خلال وسائل الإعلام وعقد ندوات وحملات توعية على مستوى المحافظات لعمل كافة الفحوصات اللازمة، خاصة أن يكون الكشف بالمجان لغير القادرين.

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واستمع المحافظ إلى إحدى محاربات المرض، وكيفية علاجها حتى تمام الشفاء .. مشيرا إلى أن محاربات بهية عليهن دور كبير في توعية السيدات بأهمية الكشف المبكر للمرض من أجل حماية أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا والمساهمة في علاجه مبكرا، موجها الشكر إلى كل القائمين على هذا الصرح الطبي العظيم، ومتمنيا دوام التوفيق، وأن يكون هناك فروع أخرى في كافة أنحاء الجمهورية.

كما أكد راشد أن المحافظة لن تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم لاستدامة الخدمات المقدمة والإمكانيات للوصول إلى حماية سيدات مصر من المرض.

وتفقد راشد وحدات الخطة العلاجية ووحدة أشعة المعجل الخطي ix، والتي تقدم العلاج من خلال الأشعة العلاجية والاستماع إلى كيفية تشخيص المريضة من خلال لجنة طبية وخطة تلقيها العلاج.

من جانبه، قال الدكتور محمد عمارة مدير مستشفى بهية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، إن المستشفى يتكون من وحدتي علاج تستقبلان من 35 ألفا إلى 40 ألف مريضة خلال العام .. مضيفا أنه تم توقيع الكشف والفحوصات على حوالي 90 ألف سيدة من عام 2015 وحتى الآن، تلقت العلاج منهن 7 آلاف سيدة، وتم شفاء 6 آلاف، وجاري تأهيل المتبقيات في مراحل العلاج النهائية حتى تمام الشفاء.​