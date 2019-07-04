ننشر أسماء المصريين الحاصلين على المراكز الأولى بالثانوية العامة بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

حصد أبناء الجالية المصرية المراكز الأولى في نتيجة الثانوية العامة القطرية للعام الدراسي الحالي، بالنسبة للجنسيات الأخرى الوافدة، وحصلت طالبتان على نسبة 100% في القسمين العلمي والأدبي.

وأعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بقسم مصالح المصرية بالدوحة - قطر، في بيان اليوم الخميس، أن وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية أعلنت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019.

وأوضح المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل، أنه تم التواصل مع أولياء أمور كل من الأولى على القسم الأدبي الطالب ليلى ياسر المنسي، وحصلت على نسبة ١٠٠%، أما الطالبة روئ بسام جاءت الأولى على القسم العلمي وحصلت على نسبة 100%.

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كما تم التواصل مع الثاني على القسم العلمى، وهو الطالب أحمد طاهر سعيد محمد، وحصل على نسبة 99.93%.

وقدم مكتب التمثيل العمالي خالص تهاني وزارة القوى العاملة، ومدير قسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة وزير مفوض أحمد سمير ، للناجحين الحاصدين للمراكز الأولى وأسرهم .

وبعث الوزارة، برسالة من خلال المستشار العمالي للحاصدين على المراكز الأولى، معربا فيها عن سعادتها البالغة وفخرها بالنجاح الباهر والمشرف الذى حققته هؤلاء الفتيات، فضلا عن تقديره لاجتهادهن وعزمهن للوصول إلى هذه المرتبة المشرفة، وإدخال البهجة والسرور على قلوب أسرهن وقلوب المصريين جميعا .

وأشادت الوزارة، بدور الأسر المصرية أولياء أمور هؤلاء الطالبات المتفوقات فى رعاية ابنائهن والاهتمام بهن، وتشجيعهن على النجاح .