برلماني: القاهرة تشهد نقلة حضارية في المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن هناك نقلة حضارية بمجال النقل والمواصلات تشهدها القاهرة الكبرى والمدن الجديدة القريبة منها والعاصمة الإدارية.

وأوضح زين الدين، في بيان، اليوم، أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم إنجاز عدد من المشروعات تهدف إلى التقليل بل القضاء على مشكلة الازدحام، وتوفير الوقت والجهد بين مدن القاهرة في غضون السنوات القادمة، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوة مع التوسع العمراني الظاهر بوضوح في الوقت الحالي، وتزايد انتقال المواطنين إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى الزيادة السكانية المطردة، والتي تنذر بمشكلات مرورية كارثية في حالة عدم التحرك.

وأضاف النائب أن التطوير لا يتضمن فقط الكباري الجديدة التي تم تصميمها وإنشاؤها على أعلى مستوى مثل كوبري 30 يونيو، بل حرصت الدولة على مواكبة الدول الأجنبية في مجال النقل والمواصلات فيما يخص الخطوط الجديدة لمترو الانفاق.​