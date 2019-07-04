"يتلعثم في الكلام".. مأساة طفل انتحر هربا من تنمر أصدقائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت التحريات الأولية لضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على طفل مشنوقا بقطعة أرض زراعية بمركز العياط جنوب المحافظة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق، إشارة من العميد ياسر يوسف مأمور قسم العياط بالعثور على جثة طفل معلقا بشجرة.
انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة "إسلام" 12 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، معلقا من رقبته بالشجرة.
تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى أن المتوفى يعاني من اللعثمة النطقية في الحديث "تأتأة"، ويتعرض للتنمر من أصدقائه، فقرر التخلص من حياته شنقا.
ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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