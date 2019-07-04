لدواعي أمنية.. تعذر إحضار متهمي "خطة الأمل" لمحكمة عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قدمت الأجهزة الأمنية "جواب تعذر" لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، بشأن عدم إحضار المتهمين بقضية "خطة الأمل" بسبب دواعي أمنية.

وتنظر المحكمة اليوم الخميس، طلب النيابة العامة التحفظ على أموالهم.

وتسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، طلب التحفظ على أموال المتهمين الصادر من النيابة العامة في قضية "خطة الأمل".

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وشمل القرار رقم 35 لسنة 2019، 83 شخصًا بخلاف نحو 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا.

وأبرز المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 هم: "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري".

وأحبطت وزارة الداخلية، مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.